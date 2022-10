Ulusal Staj Programı (USP) nedir? USP başvurusu nasıl yapılır, yaz stajlarına kimler başvurabilir? (2023 Ulusal Staj Programı)

Ulusal Staj Programı (USP) adıyla bilinen 2023 yaz stajları başvuruları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan duyuruyla birlikte, USP'nin ne olduğu ve başvurulara kimlerin katılabileceği belli oldu. Peki, USP nedir? USP başvurusu nasıl yapılır, yaz stajlarına kimler başvurabilir?



ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?



Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.



Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.



Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.



Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvuruda bulunacak kişinin, Kariyer Kapısı’ndan Ulusal Staj Programı’na e-Devlet ile giriş yapması gerekiyor,



Sonrasında “e-Devlet Aşamasını”, gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamlayacak.



“Başvuru Formunu”, her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.



NOT: Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı’nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;



Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),



Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.



* Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN