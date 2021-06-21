Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

NTV Haber 21.06.2021 - 17:35
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
''26 AĞUSTOS'TA PARTİMİZİ KURACAĞIZ''
Özdağ, "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde partimizi kuracağız" dedi.
Özdağ, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ suçlaması yöneltince partiden ihraç edilmişti.
Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla döndüğü İYİ Parti'den mart ayında istifa etmiş ve "Ayyıldız Hareketi'ni" başlatmıştı.