Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 yılında Almanya'da doğdu. Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesi'nde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesi'nde de liseyi okudu.



Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.



2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir.



2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.



Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.



Özlale açıklama yaparken, Şubat 2024 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev aldı.



2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir. 6 Eylül 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayının Özlale olduğunu açıklamıştı.