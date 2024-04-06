Ümraniye'de ev yangını: Mahsur kalanlar halatla kurtarıldı

Ümraniye ilçesi, Parseller Mahallesi, Menekşe Sokak'ta iki katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Evde tadilat yapan kişi mahsur kaldı. Evin içinde mahsur kalan vatandaş dumandan etkilenirken, bir vatandaşta komşuları tarafından çatıdan halatla kurtarıldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin