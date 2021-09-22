Üniversite hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Merve kalbine yenildi

Hatay'da üniversiteye gitmeye hazırlanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.



Üniversite heyecanı yaşayan ve okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam bir yakınının düğününe gitti. Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti.

KARDEŞİ UYANDIRMAYA GİDİNCE FARK ETTİ

Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

