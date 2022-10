UP: "Rus ve Ukraynalı çocuklar kurdukları dostluk köprüsüyle kampımızın tanıtım yüzü oldu"

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin merkezi olan Türkiye, Rus ve Ukraynalı çocukları unutmadı. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna’da yetimhanede kalan çocukları misafir eden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dünya çocuklarıyla birlikte Rus ve Ukraynalı çocukları ağırlayan Türkiye, şimdi de düzenlenen eğitim kamplarında çocuklar aracılığıyla dünyaya barış mesajı veriyor.



Rus ve Ukraynalı çocukları Uludağ’da gerçekleştirdikleri uluslararası kampta dünya çocuklarıyla bir araya getirdiklerini belirten UP İngilizce Kampları Direktörü Kubilay Güler, “Temmuz ayında düzenlediğimiz kampımızda, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere, bir çok ülkeden 9-17 yaş arası çocuk ve gençleri ağırladık. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle desteklediğimiz kampımızda öğrencilerimize İngilizce eğitimi verdik. Gerçekleştirdiğimiz sosyal aktivitelerle öğrencilerimizin bilgilerini tazelerken, kültürlerarası etkileşim yarattık. Kampımıza bir çok ülkeden öğrenci katıldı ve başta Rus ve Ukraynalı çocuklar olmak üzere, Bursa’dan dünyaya barış mesajı gönderdiler” dedi.



ZİRVEDEN DÜNYAYA BARIŞ MESAJI



İki ülke arasında savaş devam ederken, kampa katılan 10 yaşındaki Rus vatandaşı Melaniia ile 11 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Arina arasında kurulan dostluk köprüsünün dikkat çektiğini belirten Kubilay Güler, “Melaniia ve Arina kampta çok yakın arkadaş oldu. Çektikleri videoyla da dünyaya barış çağrısında bulundular. 4 hafta süren kampımızda İngilizcelerini önemli ölçüde geliştirip, sosyal ilişkilerinde tecrübe ve özgüven kazanırken savaşa adeta meydan okudular.”



HER ŞEY DAHİL KONSEPTTE FARKLI BİR DİL ÖĞRENME DENEYİMİ



Her yaz dünya ülkelerinden öğrencileri UP Uluslararası İngilizce Kampı’nda buluşturduklarına değinen UP İngilizce Kampları Direktörü Kubilay Güler, “Sosyal yaşama entegre, dinamik ve etkileşim temelli İngilizce eğitim modelimiz, çok yönlülüğüyle geleneksel eğitim metodolojilerinden ayrışıyor. Bu kapsamda öğrencilerin kendi yaş gruplarına uygun sosyal bir çevrede yabancı dil öğrenme becerilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Her şey dahil konseptine sahip kampımızda çok sayıda ülkeden gelen 9-17 yaş arasındaki öğrenciye, yüksek yetkinliğe sahip yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde eğitici ve eğlendirici etkinliklerle farklı bir dil öğrenme deneyimi yaşatıyoruz. Çocuk ve gençler, kamp boyunca bolca konuşma pratiği yaparken, sosyal ilişkilerini de geliştirebiliyor. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz eğitim kampında da farklı dünya ülkelerinden çok sayıda katılımcıyı buluşturacağız ve 2023 yılında Türkiye ve Malta’daki kamplarımızın yanına Dubai’yi de ekliyoruz” diye belirtti.

