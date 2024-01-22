Urfi Çetinkaya'nın Sadettin Tantan'a hakaret davası düştü

''Baron Urfi'' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken geçtiğimiz yıl nisan ayında İstanbul’da yakalanarak tutuklanan Urfi Çetinkaya’nın, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tantan'ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.
Çetinkaya'nın avukatı ise ''hakaret'' suçunun oluşmadığını savunarak beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme, sanık Urfi Çetinkaya hakkında ''hakaret'' suçundan açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verdi.
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