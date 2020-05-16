Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

Uşak'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

DHA 16.05.2020 - 15:09

berber.jpg

İlişkili Haberler

Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, belde karantinaya alındı

Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, belde karantinaya alındı

Corona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı.

Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...