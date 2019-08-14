Uşak'ta, Yiğit Uysal'ın (19) kullandığı otomobil, Banaz-Uşak kara yolunun 3'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, otomobildeki Neslihan Gültekin (48) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Uysal ile Melike Gültekin (15) ve Melek Nur Gültekin (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan Melek Nur Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta, Yiğit Uysal'ın (19) kullandığı otomobil, Banaz-Uşak kara yolunun 3'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.