Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 59 DB 554 plakalı otomobili kent girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı - 1

Takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı.

merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

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