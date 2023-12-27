Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

Takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.



Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı.



Polis merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.