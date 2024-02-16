Uykudaki ağabeyini, boğazını ve cinsel organını keserek öldürdü: “Savunma yapmayacağım”

“İNSAN KARDEŞİNİ TACİZ EDER Mİ?”



Emre T’nin tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme suçundan yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



Duruşmada tutuklu sanık Emre T., babası ile avukatı hazır bulundu.



Mahkemede söz hakkı verilen Emre T., savunmaya yapmayacağını belirterek, “İndirim almak için mücadele etmeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum.” dedi.



“KİMSE AĞABEYİNİ SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRMEZ”



Psikolojik tedavi görmediğini belirten Emre T., olay gününü anlattı.



Sanık Emre T., “Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Bir kere cinsel olay oldu ama abimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Kimse abisini sebepsiz yere öldürmez. Olay gününden bir gün önce babama cinsel olayı anlattım ve o gece ailemin evine gitmedim. Olayları babama anlatırken gömleğimi yırtmıştım, sabah üzerimi değiştirmek için eve gittim. Abim bana ‘Babama ne anlattın şerefsiz’ dedi. Sonrasını hatırlamıyorum hatırlamak istemiyorum.”



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaada tutuklu sanık Emre T’nin tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Mahkeme, sanık hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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