Vahşi cinayetten 4 saat önce mutluluk fotoğrafı!

İstanbul Pendik'te kızını öldüren babanın cinayetten önce sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürmüştü.

Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan babanın yurtdışında çalıştığı, 2 ay önce Türkiye'ye döndüğü ve şu sıralar işsiz olduğu öğrenildi.

Eşi ve kayınvalidesine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olan Öztürk'ün, kızını anneannesinin evinden alarak yaşadığı eve götürdüğü belirlendi.

Öztürk'ün cinayetten 4 saat önce, sosyal medyadan kızıyla fotoğrafını paylaşarak "Seni çok seviyorum güzel kızım" yazdığı görüldü.

216 BİN TAKİPÇİ



Kadın kuaförü olan Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu da hakkındaki bilgiler arasında.



“YETİŞİN YARDIM EDİN DİYE BAĞIRDI”



Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, bağırma sesleri geldi kızın annesi evden çıkarak yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi.