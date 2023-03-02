Vakıfbank personel ve memurluk alımı sınavları ne zaman yapılacak?Ertelenen sınavın tarihi belli oldu

SINAV DUYURUSU

Banka'nın resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı 19 Mart 2023 Pazar günü saat 10:00'da tek oturum şeklinde yapılacaktır.



Malatya sınav merkezleri arasından çıkarılmış olup, Şanlıurfa, Mersin, Elazığ, Mardin ve Batman yeni sınav merkezleri olarak eklenmiştir.



Başvurunuzu bu bilgiler doğrultusunda güncelleyebilirsiniz, sınav ücretinizin iadesini talep edebilir ya da bilgilerinizde değişiklik yapmadan sistemden çıkabilirsiniz." denildi.