Vali Gül: Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti.



O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü.



Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA



Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda "Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı" iddiasında bulundu.



Sözkonusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından cevap verdi. Vali Gül, paylaşımında "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir." ifadelerini kullandı.