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Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

Osmaniye'de polisin otogar çıkışında durdurarak arama yaptığı minibüsteki yolcu Muhammed Ali E.'nin valizinden 11 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Muhammed Ali E. tutuklandı.

Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma başlatıldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, otogar çıkışında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada, yolcu Muhammed Ali E.’ye ait valiz içerisinde 11 kilo 250 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Muhammed Ali E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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