Van'da ev yangını: 6 aylık bebek beşiğinde yanarak can verdi

Van'ın Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde yangın faciası yaşandı.

Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre evlerinde uyurken sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.