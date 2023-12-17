Van'da hayvan sahipleri veteriner sağlık teknikerine saldırdı

Van'ın Erciş ilçesinde küçükbaş hayvan sayımı için dün Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında 'sayım' nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da Akıncı'yı Karaasker Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



"CANIMI ZOR KURTARDIM"



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın telefonla aradığı Recep Akıncı, "Küçükbaş hayvanların tespiti için mahalleye gitmiştim. Bana yapılan saldırı sonrası ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındım, bugün de taburcu oldum. Vücudumun çeşitli yerlerinde darbeler var. Şu an sağ bacağımı hissedemiyorum." ifadelerini kullandı.



Recep Akıncı hayvan sayımı sırasında bazı kişilerin sayımı yanlış yaptığını ve onlara karşı bir art niyeti olduğunu söylediğini belirtti.



Saldırganların bir anda üzerine saldırdığını, kafasının ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa ile vurduklarını belirtti.



O esnada olay yerine gelen muhtar polis ekiplerine ihbarda bulundu. lay yerine gelen jandarma ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tekniker Recep Akıncı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olayın takipçisi olacağını söyledi.

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