Vefa ekibi, yardım getirdiği evde kendini asan yaşlı adamı kurtardı



Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ç., evinin bahçesindeki depoya gidip, bıçakla boğazını kesti. Yaralanan Ömer Ç., daha sonra tavana bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.



Bu sırada eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, ipte asılı yaşlı adamı fark etti. İpi keserek Ömer Ç.'yi kurtaran görevliler hemen 112 Acil Servisi aradı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Ömer Ç., tedavi altına alındı.