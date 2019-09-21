Hakkari’deki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Önlüce köyü yakınlarında meydana geldi.
Münir Demir yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak takla attı. Yaklaşık 10 metre takla atarak yol kenarında bulunan nehre düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücü Münir Demir ile yanındaki S.D. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaydırılırken, nehre düşen araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.