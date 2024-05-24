Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Yalova’da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Merkez ilçe İsmet Acar Caddesi’nde bir iş yerinde A.K. ve İ.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.K., İ.K.’yi tabancayla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan İ.K, olayın gerçekleştiği iş yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye Yalova Emniyeti Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri gelerek çalışma gerçekleştirdi.

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