Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den yeni anayasa mesajı

“ADALET LİYAKATTİR, LİYAKAT ADALETTİR”



Yargıtay Başkanı Kerkez, “Adalet liyakattir, liyakat adalettir.” ifadelerini kullandığı konuşmasında, adaletin tesisi adına görev yapan hakim ve savcıların mesleğe ilk alımlarında, ehliyet, kabiliyet, kapasite, karakter, özgüven gibi özelliklerin hepsini içinde barındıran liyakat hususuna çok büyük önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



Hakim-savcıların mesleğe başlarken, mesleği en iyi şekilde yapma konusunda bilgi ve beceriye sahip olmaları gerektiğini dile getiren Kerkez, mesleğe başladıktan sonra da kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyledi.



Kerkez, “Yaşadığı toplumun karakterini, hassasiyetlerini, beklentilerini, kültürünü ve geleneklerini çok iyi öğrenen, diğer yandan dünyadaki hukuki gelişmeleri çok iyi takip eden hakim-savcılarımızın görevlerini daha iyi yapacakları kuşkusuzdur.” diye konuştu.



“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN MUTLAKA TESİSİ EDİLMESİ SON DERECE ELZEMDİR”



Yargıtay Başkanı Kerkez, “Toplumların bir arada sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekli en önemli kavramlardan biri hukukun üstünlüğüdür.” dedi.



Hukukun üstünlüğü kavramının, demokrasiyi demokrasi yapan diğer tüm ilkelerden, hatta belki de demokrasinin kendisinden bile üstün bir kavram olduğunu söyleyen Kerkez, “Bir toplumda düzenin sağlanması, güvenin oluşturulması, endişenin olmaması ve gelecekten emin olunması için hukukun üstünlüğünün mutlaka tesis edilmesi son derece elzemdir.” dedi.



YENİ ANAYASA MESAJI



Ömer Kerkez, hukuk kurallarının ve güncel mevzuatın, vatandaşların haklarını yeteri kadar ve olması gerektiği gibi koruyamadığının düşünülmesi halinde bu eksikliğin yasama organı tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.



“Ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş ve daha kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı vardır.” değerlendirmesinde bulunan Kerkez, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yeni anayasamızın gerek hazırlık süreci gerekse içeriği itibari ile bu ülkeyi seven herkesi kapsayıcı nitelikte olması son derece önemlidir. Milletimizin ufkunu açan, çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkmamızı sağlayacak, bir yandan kendi tarih ve kültürümüzü yansıtan, diğer yandan evrensel nitelikte olan güzel bir anayasa ile gelişme sağlayacağımız kuşkusuzdur. Ülkemizi çok seven ve ülkemiz için en iyisini isteyen herkesin bir araya gelmesi ile ülkemize ve milletimize yakışan bir anayasayı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum.”



MİLLİ HUKUK SİSTEMİ ÖNERİSİ



Yargıtay Başkanı Kerkez, Avrupa hukukuna uyum sağlamaya çalışmak yerine Avrupa ve dünya hukukuna yön veren Milli Hukuk Sistemi önerisinde bulundu.



Bu yönde yoğun çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kerkez, “Bizler tarihimizle, kültürümüzle, karakterimizle ve adaletimizle nam salmış bir milletiz. Bu nedenle, hak kavramının tam olarak tecelli ettiği örnek bir anayasa ve buna uygun bir yargı ve hukuk sistemimizle dünyaya örnek olmamızın önünde hiçbir engel yoktur.” ifadelerini kullandı.



Avrupa ve dünyanın hak, hukuk, adalet, vicdan ve insanlık konusunda sınıfta kaldığını belirten Kerkez, “Dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de insanlık dışı zulümler yapılmaktadır. Bu zulüm, bunu yapanlara dahi uygulamakta, insanın tereddüt edebileceği kadar büyük ve acı bir vahşettir. Bu zulmü yapanlar bir gün mutlaka cezalarını çekeceklerdir. Çünkü ilahi adalette zaman aşımı yoktur.” diye konuştu.



“DOĞRULARI YAPMAK, YANLIŞLARIN HEPSİNİ BERTERAF ETMEYE YETECEKTİR”



Yargıtay Başkanı Kerkez, geçmişte FETÖ'nün yargı kurumları içerisinde de yapılanma yoluna gittiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün önemli ölçüde belinin kırıldığını ifade etti.



Bundan sonra, FETÖ benzeri bir paralel yapı kurulmasına devletin ve milletin asla müsaade etmeyeceğini kaydeden Kerkez, “Bunu sağlamanın en önemli yolu doğruluk, objektiflik ve liyakattir.” dedi.



Çerçevesi önceden belirlenmiş, evrensel kurallara dayalı, bilgi ve çalışmanın öne çıktığı, liyakat temeline dayanan objektif bir sistemin her zaman en doğru sistem olacağını belirten Kerkez, “Doğruları yapmak, yanlışların hepsini bertaraf etmeye yetecektir.” şeklinde konuştu.



Bu kapsamda hakim ve savcılara büyük işler ve sorumluluk düştüğünü dile getiren Kerkez, “Ülkemizde yargı; insan haklarına saygı ve özgürlükler fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış hakim ve savcılarımızın omuzlarında her zaman yükselmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.



Ömer Kerkez, konuşmasının sonunda, yeni adli yılda adalet ve güven ortamının daha da gelişmesini, davaların daha çabuk sonuçlanmasını, vatandaşların haklarına daha hızlı ulaşmasını temenni etti.