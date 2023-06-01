Yargıtay hapis cezasını onadı: Kadir Şeker yeniden tutuklandı

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.



Kadir Şeker'in, açık cezaevinde bulunan tüm hükümlüler gibi koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olduğu bilinirken, Kadir Şeker bugün jandarma tarafından Konya’nın Kadınhanı ilçesinde gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.



Şeker, 46 ay daha cezaevinde kalacak.



NE OLMUŞTU?



Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.



Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.



Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.



Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.