Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni yıla girişle birlikte siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı.

Başsavcılığın internet sitesindeki siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 241 bin 230 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 369 bin 430 üyeyle CHP, 617 bin 513 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464 bin 92, HDP'nin ise 45 bin 302 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 177 bin 454, Büyük Birlik Partisi'nin ise 119 bin 237 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 26 bin 65, Bağımsız Türkiye Partisi 11 bin 16, Gelecek Partisi 76 bin 182, Memleket Partisi 25 bin 132, Türkiye İşçi Partisi 11 bin 122, Türkiye Komünist Partisi 5 bin 149, Vatan Partisi 15 bin 993, Yenilik Partisi 3 bin 948, Zafer Partisi 25 bin 535, Demokratik Sol Parti 27 bin 925, Hür Dava Partisi 11 bin 589, Türkiye Değişim Partisi 50 bin 51.