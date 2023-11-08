Yüksek yargıda Can Atalay gerilimi: Siyasi partilerden art arda açıklamalar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dairenin, Can Atalay kararı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyusunda bulunması siyasette de yankı buldu.



Konuya ilişkin AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar geldi.



"DEVLETİ OLUŞTURAN ERKLER, SORUN ÇÖZÜMLER, SORUN ÜRETMEZLER"



Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki yargı erki arasındaki krize tepki gösterdi.



Yazıcı, paylaşımında, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez." ifadelerini kullandı.

"BU, ANAYASAL DÜZENE KARŞI KALKIŞMA GİRİŞİMİDİR"



Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin kararına sert tepki göstererek şunları kaydetti:



"Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır."

"ARTIK TÜRKİYE'DE HİÇBİR VATANDAŞIN HUKUK GÜVENLİĞİNİN KALMADIĞI ANLAMINA GELİR"



Yargıda yaşanan krize yönelik bir değerlendirme de İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan geldi.



Zorlu, "Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması "Artık Türkiye'de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı" anlamına gelir. Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

