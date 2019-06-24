Yargıtay, çocuğu olan çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Buna göre, 150'den fazla kadın çalışanın bulunduğu işyerinde kreş yoksa, istifa eden çalışanlar, kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. "İçtihat metni" niteliğinde bir karara imza atan Yargıtay, davacı bankacıyı haklı buldu.

Daire, 14 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe atıfta bulundu. Buna göre, işyerleri, toplam 150’den fazla kadın çalışanı olması halinde, 66 aya kadar olan çocuklar için kreş hizmeti vermek zorunda. Bununla birlikte, eşini kaybetmiş veya çocuğunun velayetini almış olan erkek çalışanlar da bu sayıya dahil ediliyor.

İşveren kendisi kreş kurmak yerine kreş hizmeti satın alarak da zorunluluğu yerine getirebiliyor. Kreş kurma yükümlülüğü bulunan bir işyeri bu şartı sağlamıyorsa, çalışan iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek tazminat talep edebiliyor.