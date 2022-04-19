Yaşlı çift soba gazı kurbanı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 19.04.2022 - 14:01

Yaşlı çift soba gazı kurbanı

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'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdil Çakar (75) ile eşi Havana Çakar (68) yaşamını yitirdi.

Çakırlar Mahallesi'nde oturan Abdil Çakar ile eşi Havana Çakar, dün ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu.

Çakar çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldi. Çifti hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Çakar çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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