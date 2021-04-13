Yaşlı kadın çatıya çıktı, intihara kalkıştığını sandılar

Bursa'da 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan Safiye Çayır, intihara kalkıştığı sanılınca polisi harekete geçirdi. Yaşlı kadın polis tarafından çatıdan indirildi.

DHA 13.04.2021 - 14:18

Yaşlı kadın çatıya çıktı, intihara kalkıştığını sandılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde  Alzheimer hastası Safiye Çayır, ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzeltmeye başladı. Kadını çatıda gören mahalleli, intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak kadın ile iletişime geçti. 

Polisi karşısında gören 78 yaşındaki kadın, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlediğini belirtti. Polisler, kadını çatıdan indirmek için bir süre konuştu. Çakır, daha sonra çatıdan indirilerek evine götürüldü.

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