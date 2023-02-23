Yavru Akdeniz foku yolunu şaşırdı

'AKDENİZ FOKUNUN KORUNMASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'



Akdeniz foklarında türün en büyük popülasyonunun Ege Denizi'nde olduğunu belirten Su altı Araştırma Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, nesli tükenmekte olan türlerden olduğunu ifade etti. Kıraç, "Türkiye'de yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu ile en az 110 civarında Akdeniz foku bireyi tanımlanmış olup, kıyılarımızda 120 civarında yetişkin fok yaşadığı tahmin edilmektedir. İri bir deniz memelisi olan Akdeniz fokunun boyu 2-3 metre, ağırlığı 200-300 kilogram arasında değişiyor" dedi.

'BESLENMEK İÇİN DOLAŞIM ALANINA GENİŞLETİR'



Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu nadir deniz memelisi sadece denizde yaşamaz. Biyolojileri gereği yavrulamak, yavrularını büyütmek, uyumak ve saklanmak için kıyının kara kısmını da kullanır. Akdeniz fokunun özellikle beslenmek için kayalık sahillerin dışına çıkarak dolaşım alanını genişlettiği, kumluk, çakıllık kıyılar, nehir ağızları veya balıkçı barınakları içlerine de uğradığı bilinmektedir."