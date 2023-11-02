Yediemin araç ihalesi ne zaman yapılacak?

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenleme başladı. Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılaya devredilmesi uygulaması start aldı.



İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.



Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.



Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.



Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.



Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç başladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz haftalarda yediemin otoparklarında duran çürümeye yüz tutmuş araçların değerlendirilmesi için 1 Kasım itibarıyla yeni uygulamaya geçileceğini açıklamıştı. Dün yürürlüğe giren düzenlemeyle, yediemin otoparklarında hukuken haciz kalkmış olmasına rağmen halen otoparktan alınmayan araçlar satışa çıkarılacak.



ARAÇLAR NEREDEN SATILACAK?



Satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine almaları teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araç, e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak.



İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise 2. el araç piyasasında fiyat olarak bir düşüş beklemediklerini belirtti. Ertemel, e-ihale yoluyla araç alacak vatandaşlara araçların ne durumda olduğunu göremeyecekleri için ihale sırasında dikkatli olmalarını söyledi. Avukat Mehmet Fatih Şahin bir otomobilin satış işlemlerinin tamamlanmasının yaklaşık 2 ay gibi bir sürede bitmesini öngörüyor. Öte yandan yediemin otoparkındaki lüks otomobiller de dikkat çekti.