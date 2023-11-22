Yediemindeki hacizli araç sahipleri için süreç yarın başlıyor

Yediemin otoparklarında hacizli araç sahiplerine iade edilecek.

Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye'de yediemin bünyesindeki otoparklarda yaklaşık 1,5 milyon aracın bulunduğunu belirten Uluç, bunlar yoluyla ekonomiye "25 milyar doları" bulacak katkı sağlanabileceğini söyledi.



Uluç, bu sayede sektörün de canlanacağını ifade ederek, "Araçların satılması halinde borçlu borcundan, alacaklı da alacağından kurtulmuş olacak. Devletimiz de Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) kavuşmuş olacak. Söz konusu MTV tutarı 3-4 milyar doları buluyor. Biz de yediemin olarak bu araçlara fatura kesiyoruz. Bunun yüzde 20'si KDV olacak, bir kısmı da kurumlar ve gelir vergisi olarak kaydedilecek." dedi.



Türkiye genelinde kasım başı itibarıyla 700 bin aracın satışının başladığı bilgisini veren Uluç, Ankara'daki otoparklarında 1600 araç bulunduğunu bildirdi.

"BORÇ KAPANMAMIŞSA HACİZ DURUMU DEVAM EDİYOR"



Yarından itibaren 10 gün süreyle sahibine borçlu araç iade süresinin başlayacağını vurgulayan Uluç, şunları kaydetti:



"Banka ve şahıs alacaklarından dolayı yakalamalı ve hacizli araçları bulunan vatandaşlar, yarından itibaren en yakın icra dairesine gidip, talep formlarını, dilekçelerini doldurduktan ve yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını gelip teslim alabilirler. Başka hiçbir ücret ödemeden araçlarına kavuşabilirler. 'Aracımı aldım, borcundan kurtuldum.' diye bir durum söz konusu değil. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam ediyor. Çoğu ticari araç. Devlet, ilgili kişiye 'Aracını kullan, borcunu öde.' diyor. Sahipleri tarafından alınmayan araçlar için 5 Aralık'ta rehin hakkı sahibi (alacaklı) kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar açısından elektronik satış (e-ihale) sürecine geçilecek."