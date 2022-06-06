Yediği tatlının parasını ödemedi: İş yerinin camlarını kırıp polise hakaret etti

Adana'da bir kadın yediği tatlının parasını ödemeyip iş yerine saldırıda bulundu.



Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İsmet A.(45) isimli kadın, iddiaya göre Toros Caddesi’ndeki bir künefecide yediği tatlının ücretini ödemedi.

Çalışanlar ödeme yapmasını söyleyince tartışma çıktı, İsmet A. iş yerinin camlarını kırdı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İsmet A., gelen polislere cep telefonunun çalındığını öne sürüp hakaret etti.

"SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

“Karakola gidelim” diyen polise İsmet A., “Beni mi tehdit ediyorsun? Telefonumun çalındığını söyleyip, ihbarda bulunuyorum. Benim üzerime geliyorsunuz. Sizi öldürürüm” dedi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.



İsmet A.’nın, daha önce de aynı caddede bulunan başka bir iş yerlerinde yemek yiyip, parasını ödemediği ve çalışanlara saldırdığı öne sürüldü.

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘güveni kötüye kullanma’ gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İsmet A.’nın bir süre önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü, ‘organik olmayan psikoz’ teşhisi konduğu bildirildi.



Polis merkezine götürülen İsmet A. hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaretten’ adli işlem uygulandı.