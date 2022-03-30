Yemek siparişi götüren kurye apartmana idrarını yaptı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı.

Olay, Gökalp Mahallesi'nde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.



APARTMAN BOŞLUĞUNDAN KÖTÜ KOKULAR GELDİ



Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



Kurye, idrarını yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.

Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.

