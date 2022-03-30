Yemek siparişi götüren kurye apartmana idrarını yaptı

Haberler - DHA 30.03.2022 - 09:35
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı.
Olay, Gökalp Mahallesi'nde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
APARTMAN BOŞLUĞUNDAN KÖTÜ KOKULAR GELDİ
Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.