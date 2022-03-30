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Yemek siparişi götüren kurye apartmana idrarını yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve yemek siparişi götüren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdiven boşluğuna idrarını yaptığı iddia edildi.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 09:35

Yemek siparişi götüren kurye apartmana idrarını yaptı

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Yemek siparişi götüren kurye apartmana idrarını yaptı

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'un Zeytinburnu ilçesinde bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı.

Olay, Gökalp Mahallesi'nde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDAN KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kurye, idrarını yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor. Kurye, idrarını yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.

Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.

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