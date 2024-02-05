Yeni dönemin ilk mesai gününden veliden öğretmene silahlı saldırı

Kayseri'de sınıf öğretmeni Kasım K., ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.’nın Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.

Yeni dönemin ilk mesai gününden veliden öğretmene silahlı saldırı

Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak’taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda meydana geldi.

Şehriban A. sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu.

Yeni dönemin ilk mesai gününden veliden öğretmene silahlı saldırı - 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Kasım K.’nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu’na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.’nın da Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

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