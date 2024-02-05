Yeni dönemin ilk mesai gününden veliden öğretmene silahlı saldırı

SAĞLIK DURUMU İYİ



İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.



Kasım K.’nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu’na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.’nın da Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

