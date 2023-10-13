Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalar

Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalara başlandı.



Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Özdarendeli, 2002'de ilk kez bir hastaya KKKA teşhisi konulduğunu, ilkbahar, yaz aylarında özellikle "Kelkit Vadisi" denilen bölgedeki kentlerde kene tutunması sonucu ortaya çıkan hastalığın çok sayıda şehirde yayıldığını anlattı.



KKKA vakalarının en çok görüldüğü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Özdarendeli, vaka görülmeyen ülkelerde de aşı araştırma çalışmaları yapıldığını aktardı.



Türkiye'nin KKKA hastalığına çare bulması gerektiğini vurgulayan Özdarendeli, şöyle konuştu:



"2006'dan bu yana KKKA hastalığıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz, iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. 2023 Mayıs sonu itibarıyla çalışmalara başladık. 3 seneye yakın ara vermiştik. Bir TÜBİTAK projesi bitirmiştik, 1003 projesi ve onun devamı şeklinde de TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) projemiz çıktı, mayıstan itibaren yürürlüğe girdi proje. TURKOVAC'tan dolayı ara verdiğimiz çalışmalara başladık.

Rekombinant (virüs DNA'sı yeniden düzenlenmiş) bir aşı üzerine çalışıyoruz şu anda. Preklinik (klinik öncesi) çalışmalar belirli bir noktaya geldi. Aynı zamanda TÜSEB'in desteklediği ve özel sektörle birlikte TURKOVAC'ı başarıyla üreten Dollvet ile işbirliğimiz var. Bu noktada da projenin sonuna geldiğimizde preklinik çalışmaların hemen hemen hepsi tamamlanmış olacak. İyi sonuçlar elde edildiği takdirde de Faz-1 çalışmalarına geçmeyi umut ediyoruz."

KLİNİK ÖNCESİ SONUÇLAR DAHA İYİ



KKKA hastalığıyla mücadelede farklı bir aşı platformuna yöneldiklerini belirten Prof. Dr. Özdarendeli, şunları kaydetti:



"İnaktif aşı üretilmesine yönelik çalışmada Faz-1 noktasına gelmiştik ama şimdi rekombinant bir aşı platformumuz var. Bunun klinik öncesi verilerinde inaktif aşıdan daha yüksek, daha iyi sonuçlar alındı. Bu noktada rekombinant aşıya yönelmeye karar verdik çünkü veriler çok daha güzel. Diğeri de gayet güzeldi ama buradaki veriler daha güzel, üretimi daha kolay."



COVID-19 VARYANTLARINA KARŞI ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR



Aşı merkezi olarak Covid-19'un varyantlarına karşı araştırmalarının sürdüğünü anlatan Özdarendeli, "Covid ile ilgili SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belki aşı bazında değil ama araştırma bazında devam ettiğimiz çalışmalar var. Omicron varyantları güncel şu anda. Bu varyantlara karşı izolasyonlarımız var, birtakım varyantlara karşı etkinlik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kulandı.

