Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak gelişmeyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.



Kalın'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni Zelanda #Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

"BİRLİK OLMA ZAMANI"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Cami saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını bildiren Altun, "Dualarımız ve düşüncelerimiz kurbanların ve yakınlarının yanında. Bu bize birlik olmadan ayakta kalamayacağımızı hatırlattı. Hep beraber her türlü terörizme karşı durma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"BİLDİRİ AÇIKÇA İSLAM DÜŞMANLIĞI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de katliama ilişkin bir açıklama geldi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda #Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.



Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları biraraya toplamış."

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