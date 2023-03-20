Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı kararı

Seçim takvimi işlerken, görüşme trafiği hızlandı. Gözler, ittifakların hangi partilerden oluşacağında.

Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasında geçen hafta bir görüşme yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılım ile ilgili kararı belli oldu.

Kararı açıklamak üzere açıklama yapan genel başkan Fatih Erbakan "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım." diye konuştu.