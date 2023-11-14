Yer altı suyuna tropik meyve tehdidi

Tropikal meyvelerin üretimi için derin sondaj kuyuları açılıyor. Uzmanlara göre bu durum, yer altı su kaynaklarını tehdit ediyor.



Tropikal meyvelerin üretimi sırasında kullanılan su kaynakları,, tartışma konusu oldu.



Dr. Kesici "Biz tarımdaki bu şekilde tropikal ürünlerin mutlak suretle kısıtlama getirilmesi gerekir çünkü çok su isteyen bitkilerdir, tarımımızı iklimimize göre ayarlamamaız gerekir. Tropikal bitkilerin üretiminde üreticilerden de sorunlar geliyor kimisi bahçeleri söktüğünü kimisi artezyen kuyularının yetersiz kaldığını söylüyor, bu nedenle pervasız şekilde isteyen istediği şekilde tarım yapmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'de, son yıllarda tropik meyve üretimi artmaya başladı.



Antalya, Mersin gibi illerde muz başta olmak üzere avokado, mango, ejder meyvesi, passiflora gibi 50'ye yakın tropik meyveye yönelik üretim arttı..



Üretim sırasında kullanılan su kaynakları ise tartışma yarattı.



Kısıtlı su kaynaklarını korumak için tropikal meyvelerin üretimine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Kesici, "Tropikal bitkiler çok su isteyen bitkiler ki bunların yetiştirilşmesi yer altı sularının da tükendiğini bize göstermektedir. Tarımda suyun korunması şarttır bunların adı üstünde tropikal bitkisi, tropikal ortamlarda yetişir. O nedenle aklımızı planlarımızı ona göre yapmamız lazım iklimizi neyse tarımızı da o olmalı." dedi.



Tropikal meyveleri üretmek için su kaynaklarını harcamak yerine, meyvelerin yurtdışından ithal edilmesi öneriliyor.