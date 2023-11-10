Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu

Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05’te hayat durdu.



Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi İzmir yolu üzerinde aydınlatma direklerinin bakımını yapan UEDAŞ teknikeri, elektrik arıza müdahale sepetli aracıyla yerden 18 metre yükseklikte çalıştığı sırada siren seslerini duyunca çalışmasını yarıda bırakarak saygı duruşuna geçti.



Bu sırada otobüs bekleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin