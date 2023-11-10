Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu

Bursa'da aydınlatma direklerinde bakım yapan UEDAŞ teknikeri, sirenlerin çalmasıyla birlikte yerden 18 metre yükseklikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu
Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni

Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni

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Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05’te hayat durdu.

Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi İzmir yolu üzerinde aydınlatma direklerinin bakımını yapan UEDAŞ teknikeri, elektrik arıza müdahale sepetli aracıyla yerden 18 metre yükseklikte çalıştığı sırada siren seslerini duyunca çalışmasını yarıda bırakarak saygı duruşuna geçti.

Yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu - 1

Bu sırada otobüs bekleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

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