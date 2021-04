Yerli aşı için gönüllüler aranıyor

Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi'ni ziyaret eden Oktay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin her aşamada son derece disiplinli şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay, "Ama hangi tedbir alırsak alalım asıl önleyici tedbirler çok daha önemli burada da yine aşı birincil derecede öncelik arz ediyor. Son zamanlarda da aşı çalışmalarımıza yine Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla da bütün çalışmaları çok yakinen takip altına almış durumdayız." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumlarla verdikleri kararlardan birinin de süreci daha da hızlandırmak için Türkiye'deki klinik merkezleri sayısının 9'dan 20'ye çıkarmak olduğunu anımsatan Oktay, şöyle devam etti:



"Dünya standartlarının çok çok üzerinde, son derece harika bir klinik merkezimizi ziyaret ettik. Merkezimiz de şu anda hazır ve gelecek haftadan itibariyle de inşallah fiili olarak da uygulamaya geçecek. İlk aşamadan itibaren burada gönüllü olarak gelip aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı da ilk aşamada alıp, bilgilendirip sonrasında da her türlü testlerinden geçen, uzman hocalarımız tarafından değerlendirmesi yapıldıktan sonra da yine uygulamalı şekilde aşısı yapılan ve sonra da yine bunu takip eden bir merkez.



Normal dünya standartlarında bu merkez ortalama 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez toplamda 24 yataklıdır. Yani dünya standartlarının çok çok üzerindeki merkezimizdeki aşı çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla Türkiye'de fiili olarak çalışılan 18 aşımız var ve bunların 7'sini çok yakinen takip ediyoruz. 7'sini yakından takip etmemizin sebebi de 3'ünün insan uygulamalarına, diğer 4'ünün de laboratuvar ve hayvan denekleri aşamasını tamamlayıp insan uygulamalarına başlama aşamasında olmasıdır. Yani 7'si son derece ciddi derecede yürütülen aşı çalışmamız var."



Bu merkezleri de yakından takip ettiklerini belirten Fuat Oktay, Selçuk Üniversitesinden Osman Erganiş'in başında bulunduğu üretim merkezi ile Adıyaman'da bir üretim merkezinin birlikte çalıştığını söyledi. Bu aşı adayları için seri üretime geçildiğinde eş zamanlı süreç yürütüleceğini bildiren Oktay, "Osman Erganiş hocamız Selçuk Üniversitesi ile birlikte bu merkeze başvurmuş durumda. İnşallah süreçler tamamlandıktan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun onayından geçtikten sonrasında hemen uygulamalara burada başlayacağız." dedi.



"VATANDAŞLARIMIZI GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"



Vatandaşlara da çağrıda bulunan Fuat Oktay şunları kaydetti:



"Son derece güvenli, yani preklinik dediğimiz, klinik öncesi çalışmaların anlamı şu, aşı kimyasal olarak üretiliyor ama gerek laboratuvar gerek diğer çalışmalarla da bunun güvenilir olduğu tespit ediliyor ve insan üzerindeki uygulama aşamasına geçilmiş oluyor. Buradan herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve henüz aşı yaptırmamış, henüz koronavirüse yakalanmamış vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa aşı çalışmasında o kadar hızlı şekilde sona geliriz. Erciyes Üniversitemizin yürüttüğü, FAZ-3 aşamasında bir aşı çalışmamız var. Kısmet olursa nisan sonu itibarıyla son aşamayı uyguluyor olacak. Dolayısıyla burada da gönüllerimize çok daha fazla ihtiyacımız olacak. "



Aşıya erişiminin ticaret veya güç mekanizmasına dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Fuat Oktay, Türkiye'nin her zamanki dik ve ilkeli duruşunu burada da gösterdiğini belirtti.



Oktay, merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek Türkiye'deki klinik merkezlerinin sayısını 20'ye çıkarma çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi.