Yerli savaş uçağının adı ''KAAN''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde ''İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağın adının ''KAAN'' olduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde, denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız, yerli savunma sanayiinin zorunluluk olduğunu hepimize gösterdi. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir.' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz.



''MİLLETİM KANDİL'DEN ALDIĞI DESTEKLE CUMHURBAŞKANI OLANA BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEZ''



Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.