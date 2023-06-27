Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"Güzel sanatlar, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takvimi belli oldu.



Yetenek sınavı için başvurular, e-Okul üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir." denildi.

YETENEK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN