Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
"Güzel sanatlar, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takvimi belli oldu.
Yetenek sınavı için başvurular, e-Okul üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir." denildi.
YETENEK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Kılavuza göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran - 6 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak, sınavlar ise 10 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yetenek sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacak.
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