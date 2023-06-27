Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının takvimi belli oldu. Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak Kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı. 'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"Güzel sanatlar, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takvimi belli oldu.

sınavı için başvurular, e-Okul üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir." denildi.

YETENEK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

YETENEK SINAVI TAKVİMİ

Kılavuza göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran - 6 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak, sınavlar ise 10 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: Yetenek sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

Yetenek sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacak.

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