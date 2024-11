Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Abdullah Öcalan başvurusuna ilişkin açıklama

Son dakika haberi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasının ardından DEM Parti, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalat Bakanlığı'na dilekçe vermişti.



Başvurunun ardından ilk açıklma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.



Cezaevinde hükümlü ya da tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair yönetmeliğimn olduğundan söz eden Tunç, "Geçtiğimiz ay terörist başıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor." dedi.



Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunun altını çizen Tunç, dilekçeye yanıtın makul sürede verileceğini dile getirdi.



"RANDEVUDA TALEBİNE YANIT VERİLMİYOR" İDDİASI



CHP Genel başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talebine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt gelmediğini iddia etmişti.



Konuya ilişkin Tunç, "Özellikle Esenyurt ile ilgili olarak soruşturma başladığı andan itibaren sürekli yargıya, soruşturma, savcılara yönelik dün de bakanlığımıza, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullandı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Burası bir hukuk devleti her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir." dedi.

"Öyle bağırarak çağırarak hakaret ederek izin istenmez." diye konuşan Tunç, Özel'in dün grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmayı kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"Burada Adalet Bakanlığı'nın imamı, FETÖ imamı gibi lafları tamamen reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunları bize söylemeye hiçbir hakkı yoktur." Her şeyin bir yolu yordamı var. Hukuk devleti çerçevesi içinde kanunu yönetmelik çerçevesi içinde Adalet Bakanlığı'nda bu takdir yetkisini kullanır." diye konuştu.

"O soruşturma ile ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek soruşturmayı öğreten savcılara ağzı alınmayacak laflar söyleyeceksiniz. En son ağzı alınmayacak lafları Adalet Bakanı için söyleyeceksiniz, önce kendinize bakın siyasetinizi düzeltin hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz." diyerek tepki gösteren Adalet Bakanı, "İzin istiyorsanız düzgün bir şekilde izin isteyeceksiniz sağa sola çarparak hakaret ederek Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek yargılama mensuplarımızı 'giyotin imamı' gibi benzetmeler yaparak izin istenmez." dedi.



DEM PARTİ'NİN BAŞVURU SÜRECİ



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulundu.



Bu açıklamanın hemen ardından Bahçeli ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk arasında bir görüşme olacağı iddia edildi. MHP lideri, “Ahmet Türk değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağalığın kapısı açık olur.” dedi.



Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından DEM Parti’den yeni bir adım geldi.



DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.