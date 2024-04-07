Yol 3 aydır kapalıydı: Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi

Van-Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2023'ten bu yana çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu.





3 ay 8 gün kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce bir hafta önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.