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Yol 3 aydır kapalıydı: Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi

Van-Bahçeköy kara yolunda 1 hafta önce başlatılan karla mücadele çalışmasında ekipler, yolu ulaşıma açmak için kar tünellerini açarak ilerliyor. Yol, çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutuluyor.

Yol 3 aydır kapalıydı: Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi

-Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2023'ten bu yana çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu.


3 ay 8 gün kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce bir hafta önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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