Son dakika haberi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama yaptı.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz.

(İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması) Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İstanbul'da da aynı süreç işledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır.

YSK kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul il seçim kurulu ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu tedbir kararı ile tekrar sayım işlemini durdurmuştur. Çoğunlukla geçersiz oylar sayılacak. Sayım başlanmışsa kesilmesi doğru değil bu yönde karar alındı.''

İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI