YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.



Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.



Deprem bölgesine giden YSK Başkanı Ahmet Yener, son durumu yerinde inceleyerek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulundu. YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.



YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA



YSK Başkanı Ahmet Yener, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaretinin ardından açıklama yaptı.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili, kurul üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile deprem bölgesinde incelemelere başladıklarını aktaran Yener, hafta içinde Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.



Önümüzdeki süreçte Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da kurul üyelerinin ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Yener, şu bilgileri paylaştı:



"Bu ziyaretlerin amacı deprem bölgelerimizin yerel seçimlere hazır olup olmadıklarını kontrol etmek, özellikle seçim kurullarımızın ihtiyaçlarının ne olduğunu yerinde gözlemlemek, ihtiyaçlarını gidermek, çözüm üretmek amacıyla bölgedeyiz. Malatya ilinden başladık. İnşallah başkanlarımızla yapacağımız toplantıda Malatya ilimizin ihtiyaçlarını yerinde görüp Ankara'ya döndüğümüzde bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarda bulunacağız. Özellikle okullarımızın son durumu, konteyner ihtiyacımızın bulunup bulunmadığı noktasında temaslarda bulunacağız. Gördüğümüz kadarıyla başsavcımızın, komisyon başkanımızın ve seçim hakimlerimizin uyum içerisinde şu ana kadar ihtiyaçların giderilmesi konusunda azami gayret gösterdiklerini gördük. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.''