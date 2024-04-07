YSK itirazları karara bağladı: Kayseri Pınarbaşı ve Şanlıurfa Hilvan'da seçim yenilenecek

Adana'nın Pozantı ilçesinde CHP'nin 'belediye başkanlığı seçiminin iptaline, mümkün olmadığı takdirde oyların yeniden sayılması', Bursa'nın Kestel ilçesinde YRP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde 'geçersiz oyların yeniden sayılması', Giresun'un Tirebolu ilçesinde CHP'nin il genel meclisi üyeliği seçiminde 'geçersiz oyların yeniden sayılması', Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde YRP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde 'oyların yeniden sayılması' talepleri de reddedildi."



YSK, ayrıca Hatay'ın Arsuz ilçesinde BBP'nin "belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi", Bingöl'ün Yedisu ilçesinde MHP'nin "yeniden sayım ve döküm yapılması", İzmir'in Buca ilçesinde AK Parti'nin "oyların yeniden sayılması" ile Kars merkezde DEM Parti'nin "yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi" istemleri için ret kararı verdi.

SİVEREK'TE SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.



İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi'nin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.



İnceleme sonrası kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.



Siverek’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.