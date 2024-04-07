YSK: Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçim yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi.



YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.



CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.



AK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.



İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE OYLARIN YENİDEN SAYILMASI TALEBİNE RET



Öte yandan başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.



DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.



AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.



YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.