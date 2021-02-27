Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı

Yunan askerlerinin darp edip paralarına el koyduğu göçmenleri Türk askeri kurtardı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Tatarköy Hudut Karakolu bölgesinde 29 kaçak tespit edildi.

Yunanistan tarafından geri çevrilen ve bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaçaklara Türk askeri yardım eli uzattı.



Göçmenler Yunan askelerinin kendilerini darp ettiğini, paralarını, pasaportlarını hatta ayakkabılarını bile aldığını anlattı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'ın bu tavrına Twitter'dan tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:



''Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz.''