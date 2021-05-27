Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklamaya göre Edirne İpsala'da Yunanistan'a geçmek isteyen 7 FETÖ mensubu yakalandı.

27.05.2021 - 18:42 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 19:08

Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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