Yunanistan'dan sürpriz vize açıklaması: Mart ayında başlıyor

EGE'DEKİ DURUM



Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:



"Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim."



VİZESİZ YUNAN ADALARI



Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği adalar şöyle:



1.Sakız Adası

2.Midilli Adası

3.Rodos Adası

4.Samos Adası

5.Kos Adası

6.Meis Adası

7.Patmos Adası

8.Leros Adası

9.Kalimnos Adası

10.Simi Adası